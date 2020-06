Luca Marchetti, esperto di mercato di SkySport, è intervenuto poco fa su Radio Marte lì dove ha parlato delle possibili idee inerenti al reparto attaccanti in casa Napoli.

”L’idea di Giuntoli è quella di avere 3 attaccanti centrali forti per non avere problemi a stagione in corso. Mertens ha 33 anni, Petagna è alla sua prima esperienza con una big e Milik partirà quindi è chiaro che arrivera anche un altra punta”