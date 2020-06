Pomeriggio in città per Fernando Llorente con Vincenzo Esposito ex Calciatore di Parma, Catania, Avellino,Verona, Ancona, Cesena, Cagliari, Monza… ma Napoletano doc! Oggi nello staff primavera della Hellas Verona.

I due hanno girato la città nei luoghi più suggestivi e storici assaporando un ottimo caffè tutto Napoletano, in attesa della partita di domenica contro la Spal.

LA FOTO: