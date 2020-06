DALL’URUGUAY – Cavani ha ricevuto un’offerta importante dalla Roma!

Una notizia che ha del clamoroso è stata annunciata dal giornalista uruguaiano Gonzalo Ronchi di Sport 890 sul suo account Twitter. A quanto pare la Roma avrebbe avanzato un’offerta economica per Edinson Cavani, i giallorossi avrebbero pensato a lui come nome da affiancare a Edin Dzeko. L’uruguaiano è in procinto di svincolarsi dal PSG e finora tale proposta sarebbe la più alta ricevuta. Il giocatore ha preso del tempo per rispondere.

IL TWEET

🚨Edinson Cavani recibió una muy fuerte propuesta oficial de @OfficialASRoma El delantero analiza la oferta, que hasta el momento, es la mas fuerte en lo económico de las que recibió en Europa pic.twitter.com/LN42orDjdp — Gonzalo Ronchi (@GonzaloRonchi) June 26, 2020