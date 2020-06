Conte: “Stanziato un miliardo per la scuola. Stop alle classi pollaio”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha da poco parlato in conferenza stampa. La tematica affrontata è stata quella della scuola, il merito alla quale il Premier ha dato importanti aggiornamenti in seguito all’emergenza coronavirus.

“Abbiamo un ulteriore miliardo che stanziamo per ulteriori investimenti sulla scuola, che ci dovrà consentire di avere una scuola più moderna, sicura e inclusiva. E nel Recovery Fund un importante capitolo sarà dedicato proprio agli interventi sulla scuola.

Dopo questa emergenza che ci ha provato, ora abbiamo l’opporunità di investire in percorsi di formazioni per i ragazzi e contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. Vogliamo anche una migliore formazione digitale per il personale scolastico e vogliamo classi meno affollate, le cosiddette classi pollaio non ci piacciono affatto e non le tolleriamo più.

Vogliamo anche percorsi personalizzanti per ragazzi in modo che si possano immettere nel mondo delle imprese con maggiore rapidità e competenze”.