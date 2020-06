ZIELINSKI NAPOLI RINNOVO – Quest’oggi, sulle pagine del noto quotidiano Il Mattino sono arrivate chiare conferme dopo le notizie circolate nell’ultimo periodo sul conto di Piotr Zielinski: il centrocampista polacco è pronto a rinnovare col Napoli. Prolungamento di tre anni dell’attuale scadenza fissata al 2021 con opzione per un quarto anno.

Piotr Zielinski (26), in azione contro la Juventus nella scorsa finale di Coppa Italia

Nel contratto del giocatore, che guadagnerà dopo il rinnovo 3 milioni di euro a stagione, non verrà inserita nessuna clausola rescissoria. Dopo il rinnovo del recordman di reti Dries Mertens, il prolungamento anche di Zielu rappresentava l’assoluta priorità per il club partenopeo. Continua l’avventura in azzurro di Piotr Zielinski, che si avvia a diventare assoluto protagonista nell’undici titolare di mister Rino Gattuso nel suo nuovo Napoli. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

ZIELINSKI NAPOLI, PRESENTE E FUTURO PER GATTUSO

“Al centro del Napoli, in tutti i sensi: Zielinski contro il Verona è stato il migliore a centrocampo, quello che ha fatto girare al meglio tutti quanti gli altri azzurri: l’uomo in più della squadra di Gattuso al Bentegodi“.

“Il centrocampista polacco è il presente e il futuro del Napoli, il rinnovo del contratto è vicinissimo, dopo l’annuncio di Mertens è atteso quello del suo prolungamento dell’intesa con il club azzurro per altri tre anni (fino al 2024, con opzione fino al 2025)“.

“Piotr è tra quelli in scadenza a giugno 2021 e che andrà avanti nel percorso in maglia azzurra, ha subito stregato Gattuso ed è ripartito forte in queste prime tre partite del Napoli toccando il punto più alto nell’ultima trasferta a Verona“.

“La fumata bianca ormai è a un passo, da limare gli ultimi dettagli su un’intesa già per grandissime linee raggiunta sulla durata del nuovo contratto, l’aumento dell’ingaggio (che sarebbe intorno ai 3 milioni con i bonus) e senza inserimento di clausola rescissoria“.