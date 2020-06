Sky – Maksimovic ad un passo dal rinnovo fino al 2025

Come riportato dai colleghi di “Sky Sport”, Nikola Maksimovic, con contratto in scadenza nel 2021, è vicino al rinnovo in azzurro fino al 2025.

Sotto la gestione di Gennaro Gattuso ed in particolar modo nelle ultime uscite, il serbo sembra aver trovato fiducia ed essere tornato ad alti livelli; tant’è vero che la società azzurra avrebbe già pronto il rinnovo contrattuale per lui.

Rinnovo fino al 2025 con conseguente adeguamento dello stipendio per Maksimovic: la firma è ad un passo.