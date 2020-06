Fiaccolata sul lungomare in onore di Ciro Esposito: il tributo di Napoli a 6 anni dalla tragica morte

I tifosi del Napoli non dimenticano Ciro Esposito, il tifoso passato a miglior vita nel peggiore dei modi a Roma in occasione della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina nel 2014, è stata dedicata una fiaccolata sul lungomare nel corso della serata.

A sei anni dal tragico evento, Napoli si accende sul lungomare e dedica una fiaccolata al giovane tifoso prematuramente scomparso.

Quella di oggi è la seconda iniziativa della città per Ciro Esposito: nel pomeriggio tramite “l’Associazione Ciro Vive” a Scampia sono stati piantati sei ulivi, uno per ogni anno dal trapasso del giovane tifoso.

L’ulivo, simboleggia la vita, come ha spiegato Antonella Leardi, madre di Ciro. Stasera invece, il lungomare si accende in una fiaccolata per ricordare il giovane tifoso.