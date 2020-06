Chiariello: “Mai detto che Milik è un top player, ma c’è un sostituto di Mertens più forte di lui?”

Umberto Chiariello, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Punto Nuovo Sport Show” interrogandosi sul caso Arkadiusz Milik e su un suo possibile addio al termine della stagione.

Il polacco, al centro delle questioni di mercato del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2021 e non sembra prossimo al rinnovo. Di seguito, il dubbio sollevato dal collega e quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non ho mai detto che Milik è un top player internazionale, è sicuramente uno dei migliori attaccanti di seconda fascia europea. Dico sempre che a Napoli il confronto di Milik con Gonzalo Higuain, Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku è sbagliato”.

“La domanda non è se Milik è all’altezza di questi campioni, ma se qualcuno ha un sostituto a quello che viene impiegato come titolare (Mertens), forte come Milik“.