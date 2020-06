TMW – Il Benevento accende i riflettori su Roberto Inglese: al Napoli il riscatto fissato a 20 milioni di euro

Come riportato dai colleghi di “Tuttomercatoweb“, visto che il Benevento di Pippo Inzaghi potrebbe matematicamente conquistare la promozione in Serie A già dalla prossima partita contro l’Empoli, i sanniti pensano già a come costruire la squadra per la massima serie.

I nomi che circolano in queste ultime ore attorno alle streghe in vetta alla classifica di Serie B riguardano: Fernando Llorente, Gervinho, Daniel Sturridge ed il nome delle ultime ore è quello dell’ex Napoli, Roberto Inglese ora al Parma.

Il Benevento tratta con il Parma per aggiudicarsi l’attaccante. Gli emiliani poi dovranno girare 20 milioni al Napoli per il riscatto del giocatore.