PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI – Quest’oggi, 23 giugno, alle ore 19:30, nel vuoto – per ovvi motivi – impianto del Marcantonio Bentegodi di Verona, ricomincerà la Serie A anche per il Napoli, ospitato dall’Hellas uscente vittorioso per 2-1 dal recupero contro il Cagliari di tre giorni fa.

In base alle ultime indiscrezioni è possibile realizzare quali saranno le formazioni probabili di entrambe le squadre, che oggi si apprestano a ricominciare il campionato dalla ventisettesima giornata (già cominciata ieri con tre anticipi).

FORMAZIONI VERONA NAPOLI, TURNOVER PER GATTUSO, JURIC RITROVA DI CARMINE

Un’azione di gioco del match d’andata, vinto 2-0 dal Napoli

Il Napoli, ci si attende e si è inteso, attuerà un largo turnover dopo le due gare di Coppa Italia, che hanno sancito il trionfo proprio degli azzurri. Mister Gattuso dovrebbe arrivare a cambiare cinque giocatori rispetto all’undici di partenza della finale di Coppa con la Juve. Dovrebbe tornare tra i pali Ospina al posto di Meret; in difesa tutti confermati ad eccezione di Mario Rui che dovrebbe far posto a Hysaj (non è da escludere l’ipotesi Ghoulam); l’unico ballottaggio ancora apertissimo è a centrocampo e riguarda Allan e Fabian Ruiz, col brasiliano dato per favorito e che affiancherà Demme e Zielinski; in avanti, insieme ad Insigne, tornerà Politano mentre partirà dal primo Milik, con Mertens a riposo dopo le fatiche in coppa.

Ivan Juric, com’è sempre stato in questa stagione, cambia sempre poco o nulla del suo Hellas. L’undici di partenza è quasi sempre lo stesso, la squadra è collaudata, e non c’è bisogno di cambiare molto. Al solito, il tecnico confermerà i titolarissimi dal centrocampo in giù, ben otto elementi su undici. A variare, generalmente, è sempre e solo l’attacco, che ad ogni modo oggi dovrebbe essere confermato in toto (tranne per Borini espulso nella gara contro il Cagliari): al posto suo con Verre e un Di Carmine recuperato dall’acciacco subito proprio col Cagliari – al quale ha segnato una doppietta – ci dovrebbe essere Mattia Zaccagni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

VERONA NAPOLI PRONOSTICO

Il Napoli è dato globalmente per favorito in questo match dai bookmakers, ma la differenza di quote tra l’1 e il 2 non è altissima, a sottolineare come per gli azzurri la sfida sia assai complicata. Qui, una raccolta di quote ufficiali (n.b. le quote possono variare nell’arco della giornata):

bet365: 1 (4.00), X (3.60), 2 (1.90), O2,5 (1.90), U2,5 (1.90), GG (1.70), NG (2.05)

PlanetWin365: 1 (4.10), X (3.50), 2 (1.92), O2,5 (1.84), U2,5 (1.90), GG (1.72), NG (2.05)

Unibet: 1 (4.20), X (3.45), 2 (1.93), O2,5 (1.94), U2,5 (1.87), GG (1.75), NG (2.02)