Maradona, circola un vecchio video privato sul web: scoppia la rabbia dei fan e dei napoletani

All’indomani del trentaquattresimo anniversario della storica doppietta di Diego Armando Maradona che mise K.O. l’Inghilterra il 22 giugno 1986, circola un vecchio video sul web ritraente “El Pibe de oro” in vesti private e condizioni psicofisiche precarie.

Il video in questione, circola sul web ad una velocità spaventosa e disarmante: ritrae un periodo personale molto complicato per D10S e questo fa molto infuriare i fan di Diego ed i tifosi napoletani.

L’ex campione, nel suddetto video, dà il via ad una danza in un appartamento, quando ad un certo punto decide di abbassarsi i pantaloni e mostrare il fondoschiena alla telecamera. Il video (che per scelta non sarà pubblicato in questo articolo) risale a diversi anni fa, non è attuale. Maradona ha da tempo superato i problemi con la droga.

Scena che rende l’idea di quanto nella vita a volte ci siano momenti “no” che stendono al tappeto anche uno dei giocatori più forti della storia.