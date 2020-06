Insigne a DAZN: “Verona squadra tosta ma cerchiamo sempre di vincere a tutti i costi. Proveremo a vincere tutte le altre undici finali”

Al termine di Hellas Verona-Napoli, finita 0-2 per gli azzurri con le reti di Milik e Lozano, nella gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A, ha parlato ai microfoni di DAZN il capitano azzurro Lorenzo Insigne, commentando così la vittoria del Napoli di questa sera:

“Il Verona vi ha messo in difficoltà ma avete vinto. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura fisicamente ma siamo stai bravi a difendere e a ottenere la vittoria“.

“Obiettivo vincerle tutte, come vi ha detto De Laurentiis. Sappiamo che sarà un’impresa difficilissima, ma se il gruppo è unito, insieme al mister che ci da tanta grinta, possiamo provarci. Abbiamo undici finali ancora davanti, sarà difficile rimontare ma dobbiamo provarci a tutti i costi“.

“Dobbiamo continuare su questa strada, stiamo lavorando duramente, cerchiamo sempre la vittoria a tutti i costi“.

“Quanto è stata importante l’entrata in gruppo di mister Gattuso? È stata fondamentale. L’impronta del mister si vede. Ma siamo tutti importanti: oggi sono stati decisivi anche ragazzi che da un po’ non vedevano il campo come Ghoulam e Lozano. Dobbiamo dare tutti quanti il nostro massimo per riuscire a risollevare una prima parte di stagione non felice, e ci stiamo riuscendo lavorando“.