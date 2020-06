Gattuso nella storia: vinte cinque delle prime sei trasferte sulla panchina del Napoli. Nessuno come lui!

Rino Gattuso entra definitivamente nella storia del Napoli, non solo per la vittoria della Coppa Italia, ma anche per un record personale. Con la vittoria di stasera a Verona infatti Gattuso ha stabilito un record, battendo anche Sarri ed Ancelotti.

Gattuso è il primo allenatore a vincere 5 trasferte nelle prime 6 partite giocate lontano dal San Paolo sulla panchina del Napoli. Piccolo tassello che inserisce ulteriormente Gattuso all’interno della storia del Napoli. E sono passati solo pochi mesi…