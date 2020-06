Di Lorenzo a DAZN: “Verona squadra fisica e tosta. Cercheremo di fermarli rispettando le direttive del mister”

Nel pre-partita di Hellas Verona-Napoli delle ore 19:30, ha parlato ai microfoni di DAZN il terzino destro azzurro Giovanni Di Lorenzo, al quale è stato posto (essendo esterno) il problema di come affrontare i centrocampisti laterali scaligeri. Il terzino ha risposto così:

“Sono molto forti e veloci ma il Verona non ha solo esterni, ha giocatori forti in tutto il campo che posso fare la differenza. Non sarà facile batterli, ma noi siamo pronti e ce la metteremo tutta. Faremo di tutto per giocare esattamente come ci ha chiesto di fare mister Gattuso“.