CALCIO NAPOLI ULTIMISSIME – Quest’oggi, sulle sue pagine, il quotidiano Tuttosport ha provato ad abbozzare una possibile formazione per il Napoli che oggi affronterà in trasferta il sorprendente Hellas Verona e non solo: riporta anche la carica data da mister Rino Gattuso e dal presidente Aurelio De Laurentiis per riprendere al meglio il campionato, dopo averlo lasciato per 115 giorni, per tentare di recuperare lo svantaggio consistente sull’Atalanta attualmente al quarto posto.

Obiettivo la qualificazione alla UEFA Champions League del prossimo anno, che sarà difficile ottenere, ma il discorso non è ancora chiuso poiché, così come 12 sono i punti che tengono lontana la Dea dagli azzurri, altrettante 12 sono però le gare ancora da giocare. La società crede nell’impresa, tutti hanno cercato di caricare ulteriormente i giocatori, galvanizzati dal recente trionfo in Coppa Italia.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

CALCIO NAPOLI, ADL: “VINCIAMOLE TUTTE!”

“Gattuso sembra essere intenzionato a cambiare 5 elementi per questa difficile trasferta di Verona: Ospina per Meret, Hysaj per Mario Rui, Allan per Fabian Ruiz, Politano per Callejon e Milik per Mertens. La differenza è minima. «Su col morale e diamo seguito a questo ottimo, secondo inizio di stagione»: la strigliata del coach partenopeo è arrivata al termine della rifinitura di ieri“.

“Non sarà una trasferta facile per gli azzurri che tornano a giocare una partita di campionato a distanza di 115 giorni da quel Napoli-Torino (2-1) che chiuse i battenti del campionato causa Covid-19“.

“Non sarà una trasferta facile perché gli scaligeri annusano l’aria dell’Europa League e sperano che gli avversari possano sentirsi appagati dal trionfo in Coppa Italia e per la conseguente certezza di partecipare ai gironi della prossima Europa League. «Niente cali di concentrazione e proviamo a vincerle tutte», il desiderio espresso dal patron De Laurentiis, che non vuole smettere di inseguire il posto in Champions“.