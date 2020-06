“Vinciamole tutte” ADL ci crede: il discorso alla festa del Napoli e la reazione di Gattuso

L’edizione odierna di Repubblica svela il discorso che Aurelio De Laurentiis ha tenuto alla squadra nella cena organizzata dopo la vittoria della Coppa Italia.

“Vinciamole tutte” ha affermato il presidente. Un chiaro riferimento alle restanti dodici partite di campionato. Questo l’obiettivo del gruppo, visto che la rimonta Champions sembra molto più complicata. Tutto dipenderà dall’Atalanta, che se dovesse battere il Sassuolo avrebbe un vantaggio di 12 punti sul Napoli. Un’impresa difficile, ma non impossibile per raggiungere il quarto posto. L’auspicio del presidente ha trovato subito man forte in Gattuso, che ha affermato “Faccio gli scongiuri” nella conclusione di una serata all’insegna di un brindisi e taglio della torta.