Serie A, Torino-Parma finisce in pareggio. Il Verona batte il Cagliari: Borini out contro il Napoli

Oggi è ripartita ufficialmente la Serie A con due gare di recupero della 25^ giornata, Torino-Parma e Verona-Cagliari.

Torino-Parma 1-1, ottima prestazione di Sepe

Nkoulou segna il primo gol in Serie A dopo lo stop, portando il Torino in vantaggio. Alla mezz’ora arriva il pareggio di Kucka su assist di Gervinho. Prestazione degna di nota di Luigi Sepe, che blocca un potente tiro di Zaza indirizzato in porta e para anche un rigore a Belotti.

Verona-Cagliari 2-1, Borini espulto salterà il Napoli

Di Carmine segna due gol in pochi minuti, consentendo al Verona di imporsi sul Cagliari già nel primo tempo. Simeone accorcia le distanze alla fine del primo tempo di gioco, ma non si va oltre il 2-1. Borini si fa espellere nel finale del primo tempo a causa di un brutto fallo e pertanto salterà il Napoli.