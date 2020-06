Il Napoli in ritiro in Abruzzo e non a Dimaro, CdM: i motivi della scelta

Come appreso nella giornata di ieri, il Napoli ha scelto una nuova meta per il ritiro estivo. Si recherà a Castel di Sangro, in Abruzzo, e non come di consueto a Dimaro. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ne spiega i motivi:

In virtù delle trasformazioni alla pianificazione del turismo a causa dell’emergenza coronavirus, per quest’anno è stato sospeso il contratto con la Val di Sole e la Regione Trentino-Alto Adige. Ci sarebbero difficoltà logistiche nel traslare la consueta preparazione del mese di luglio a Dimaro nel periodo di fine agosto-inizio settembre, la fase che oscilla tra la fine della stagione in corso e l’inizio della prossima in cui dovrebbe svolgersi la preparazione.