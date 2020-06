Gattuso crede nell’impresa contro il Barcellona, GdS: pronto piano tattico per bloccare i catalani

Non solo la Serie A, dopo la vittoria della Coppa Italia il Napoli dovrà impegnarsi anche in Champions, chiamata ad una prestazione importante contro il Barcellona. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela il piano tattico di Gattuso per bloccare i catalani.

Nel gruppo c’è ottimismo e anche Gattuso ci crede. Il mister proverà a bloccare l’offensiva avversaria tentando di isolare Leo Messi e chiudere Luis Suarez nella morsa Manolas-Koulibaly. Poi si affiderà al talento di Mertens e Insigne per completare l’impresa.