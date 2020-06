Discorso di Gattuso alla cena di squadra: “Dobbiamo sputare veleno! Abbiamo il dovere di giocare al meglio”

Arrivano nuovi dettagli in merito alla cena di squadra tenutasi lo scorso venerdì per celebrare la vittoria di Coppa Italia. Nonostante la vittoria dell’ambito trofeo, mister Gattuso non vuole per nulla rilassarsi. L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta del discorso tenuto dall’allenatore alla squadra.

Durante la cena di venerdì sera alla Riserva RoofTop Rino Gattuso non ha soltanto brindato al primo trofeo della carriera. Il tecnico calabrese s’è proiettato anche alla prossima sfida di campionato, la prima post-coronavirus, chiedendo alla squadra di non abbassare le guardia: “Il Verona è forte e aggressivo, può metterci in difficoltà. Abbiamo il dovere di giocare al meglio queste 12 partite”.

Un’altra frase, alquanto significativa pronunciata da Gattuso e riportata stavolta dalla Gazzetta dello Sport, “Dobbiamo sputare veleno”. In riferimento alla ripresa del campionato.