Torino-Parma, gran prestazione di Sepe: para un potente tiro di Zaza e un rigore a Belotti

Prestazione degna di nota di Luigi Sepe, ex azzurro e attualmente in forza al Parma, nel corso della partita che si sta disputando in questo momento contro il Torino.

Al minuto 47′, con un risultato fermo sull’1-1, l’estremo difensore ha parato un potente tiro di Zaza che aveva indirizzato in porta rasoterra. Ma non finisce qui, solo un minuto dopo Sepe ha parato anche un rigore a Belotti.

Un’ottima prestazione del portiere napoletano, che forse potrebbe tornare in azzurro in caso di partenza di Ospina.