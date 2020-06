Sky, l’audio virtuale arriva anche per la Serie A!

Novità in arrivo per le partite di Serie A trasmesse da Sky, si tratta dell’audio virtuale che permetterà ai telespettatori di sentire la presenza del pubblico anche in assenza di esso.

Per le gare sui singoli canali Sky offre la possibilità di guardare la sfida con effetti sonori da stadio registrati. Per attivare lo “Sky Virtual Audio”, bisogna selezionare l’opzione “audio originale” con il proprio telecomando.

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi Fabio Caressa a Libero: «Senza pubblico il fattore campo conta meno. Evidentemente l’assenza dei tifosi si sente. In tv, abbiamo provato in Germania l’esperimento dei rumori di fondo registrati e personalizzati partita per partita, squadra per squadra, con lo “Sky Virtual Audio”»

«È un’opzione in più, in aggiunta all’audio originale. Ci stiamo preparando per riproporlo anche per la Serie A. Prima tutti nascondevano la bocca con la mano, ora devono state attenti ai microfoni. Noi avremo le voci del campo in cuffia e dovremo usarle bene. In cabina di commento abbiamo sempre tra noi la scatola di commento, basterà spostare le sedie per rispettare il distanziamento»