VIDEO – Il Napoli vince la Coppa Italia, bellissime scene in città: tifosi di colore festeggiano al fianco dei napoletani

Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, si è conclusa con la vittoria degli azzurri per 4-2 ai calci di rigore. I tifosi partenopei hanno esultato in tutta la città e non attendono altro che accogliere i loro amati beniamini.

Un particolare curioso ma che fa alquanto gioire, proviene dalle immagini dei festeggiamenti nei pressi di piazza Garibaldi. Un gruppo di tifosi napoletani è intento a festeggiare spalla a spalla con altrettanti tifosi di colore. Un episodio carico di significato se si pensa ai recenti avvenimenti accaduti negli States.

GUARDA IL VIDEO: