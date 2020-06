Ravezzani: “Vince il Napoli con pieno merito! Il bilancio di Sarri finora è disastroso”

Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, si è conclusa con la vittoria degli azzurri sui calci di rigore per 4-2. Fabio Ravezzani ha così commentato il match nel post-partita:

“Vince il Napoli con pieno merito. La Juve si ferma come Cr7 (ancora pessimo) e Dybala appena sufficiente. Sarri, che non ha mai vinto nulla col Napoli, perde la finale proprio contro la sua ex squadra. Il suo bilancio finora è disastroso nei risultati e nel gioco“

Vince il Napoli con pieno merito. La Juve si ferma come Cr7 (ancora pessimo) e Dybala appena sufficiente. Sarri, che non ha mai vinto nulla col Napoli, perde la finale proprio contro la sua ex squadra. Il suo bilancio finora è disastroso nei risultati e nel gioco. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) June 17, 2020