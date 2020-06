VIDEO – Notte folle di Maksimovic, festeggiamenti e cori in mezzo ai tifosi!

Si è meritato la Coppa con due prestazioni da incorniciare tra semifinale e finale, Nikola Maksimovic. Non è strano quindi che sia tra i più felici per questo fantastico trionfo. Il calciatore serbo una volta arrivato a Napoli ha festeggiato cantando cori insieme ai tifosi. Molti napoletani hanno infatti atteso l’arrivo dei calciatori per accoglierli in trionfo. Nessuno però avrebbe immaginato che Maksimovic si fermasse a cantare nell’euforia generale.

Di seguito il video dei festeggiamenti di Maksimovic: