Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, si è conclusa con la vittoria degli azzurri per 4-2 ai calci di rigore. I tifosi partenopei hanno esultato in tutta la città e non attendono altro che accogliere i loro amati beniamini.

A tal proposito, il Napoli dovrebbe tornare in città in treno. La partenza è prevista alle ore 00:40 da Roma. Ma non sono sono esclusi ritardi.