Bargiggia: “Vittoria del Napoli una ventata d’aria fresca. Sarri continua a non aver vinto un c***o”

Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, si è conclusa con la vittoria degli azzurri sui calci di rigore per 4-2. Paolo Bargiggia ha così commentato il match nel post-partita:

“Il successo del Napoli è una ventata di aria fresca sul calcio italiano dopo anni di dominio Juventus che mi è sembrata imbolsita per un club del suo valore. Cosi, Sarri il bestemmiatore, continua a non aver vinto un c… Felice per Rino Gattuso”.

