Arriva l’ufficialità: Final Eight per concludere UEFA Champions ed Europa League

Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha confermato le indiscrezioni della giornata di ieri che vedevano come strada possibile da percorrere per concludere le competizioni europee le “Final Eight“.

La Champions League quindi vedrà delle gare secche dai quarti di finale in poi che avranno luogo a Lisbona dal 12 al 23 agosto mentre gli ottavi di finale ancora da disputare si disputeranno nelle sedi previste.

Su questa ipotesi però si approfondirà meglio il tutto intorno al 15 luglio e se la città verrà considerata “a rischio” saranno considerate come sedi Guimaraes ed Oporto.

L’Europa League, sempre con le “Final Eight”, si giocherà dal 10 al 21 agosto in Germania, in quattro città: Gelsenkirchen, Colonia, Dusseldorf e Duisburg. Le partite che vedranno impegnate Inter e Roma, contro Getafe e Siviglia, saranno disputate in gara secca, sempre in Germania.

La Supercoppa Europea è fissata per il 24 settembre a Budapest, mentre le sedi delle città per le finali di Champions ed Europa League slitteranno di un anno. Gli Europei del 2021 invece verranno disputati in 12 città diverse.