Hamsik a Radio Marte: “Spero di svegliarmi con il Napoli vincitore nella capitale: complimenti a Mertens per il record, è un vero scugnizzo!

L’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, recordman della storia azzurra per numero di presenze e secondo marcatore all time della storia del club dopo Mertens, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Volevo fare i complimenti alla squadra e alla società per la conquista della finale e a Dries per il record. Gli faccio i miei sinceri auguri per essere nella storia del Napoli“.

“Lui è uno scugnizzo napoletano il nostro Ciro. Un grandissimo in bocca a lupo per la finale che giochiamo contro i nostri rivali della Juve. Spero di svegliarmi la mattina e trovare il Napoli vincitore. Qui in Cina la partita va in onda alle tre di notte e non potrò vederla perché la mattina ho allenamento”.

“La mattina spero di svegliarmi con un Napoli vincitore, tifo per il Napoli nella mia testa e nel cuore. Dopo qualche anno dall’ultima volta, spero che i ragazzi possano alzare la coppa nella capitale. Sempre forza Napoli!“.