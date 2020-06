Ascierto: “Napoli-Juve sarà una bella partita. Covid-19? È ancora tra noi e può divampare, non abbassiamo il livello di guardia”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto oggi il professor Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Pascale.

“Napoli-Juventus, chi è più pronto per la finale? La Juve ha avuto un calo importante dopo i primi 30′ contro il Milan, il Napoli non è stato brillante ma molto efficace e poi ha un’arma micidiale come il contropiede. Sono convinto che vedremo una bella partita, in questo momento ci vuole perché il calcio ci dà quella speranza che presto si possa arrivare alla normalità” sono le sue parole. Sulla Coppa Italia ha dichiarato che ‘Vincerà lo sport’. “La Juve per DNA vuole sempre vincere, mentre il Napoli punta sulla competizione perché in questa stagione significherebbe molto. Al di là del risultato entrambe le squadre dovrebbero essere contente per motivi differenti. Il Napoli è arrivato in finale peraltro eliminando un competitor molto valido come l’Inter“.

Il Prof. Ascierto ha poi parlato del Covid-19: “Il virus ha perso di efficacia o è sempre lo stesso? La verità purtroppo non c’è ed è per questo che esistono diverse correnti di pensiero. Io ritengo più probabile il secondo caso. I numeri stanno andando nella direzione in cui speravamo, specie in Campania. Il focolaio di Roma però deve farci riflettere: il virus è ancora tra noi e può divampare. Non abbassiamo il livello di guardia, stiamo andando bene ma non abbiamo elementi per dire che il virus sia mutato e che siamo fuori pericolo“

Galli sarebbe disposto da darmi la mano? è la domanda che gli è stata posta. “Io non ho niente contro il Prof. Galli, peraltro sarò ancora più contento di stringergliela perché io sono juventino e lui milanista e li abbiamo appena eliminati!” la risposta di Ascierto.