“Mister vado in campo comunque, non mi tiro indietro”, il retroscena su Mertens: ha rischiato scendendo in campo

Dries Mertens è ormai vicinissimo al suo rinnovo in azzurro, manca solo la tanto attesa ufficialità. Il suo attaccamento a Napoli e al Napoli lo ha dimostrato ancora una volta nella partita di ieri sera contro l’Inter. Il belga era in dubbio, a causa di un affaticamento muscolare. L’edizione odierna della Gazzetta ne svela un retroscena.

Mertens ha davvero rischiato scendendo in campo, a Gattuso ha detto “Mister, comunque vado in campo. Non mi tiro indietro”. Del resto proprio il feeling con l’allenatore ha fatto la differenza sulla scelta del suo futuro. A lui, voleva dare una risposta in campo dopo la fiducia dimostratagli.