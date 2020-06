Mertens e il Napoli: un sodalizio destinato a durare in eterno

Un sodalizio destinato a durare in eterno quello tra Dries Mertens e il Napoli, che non si dimostra solo a parole e gesti ma anche e soprattutto con i fatti, proprio nel rettangolo di gioco. Un amore nato nel lontano 2013, quando il belga siglò il suo primo gol in trasferta contro la Fiorentina, e concretizzatosi poi ieri, nella sera di Napoli-Inter, quando è si è aggiudicato il titolo di primo marcatore della storia del Napoli. Il gol del pareggio contro i nerazzurri è stato molto più di una rimonta, la rete numero 122 dopo ben 2418 giorni passati in azzurro si è posata sui suoi piedi proprio come una corona.

Mertens-Napoli, rinnovo ad un passo

Un record che arriva dopo la conferma del rinnovo, anticipata proprio dal ds Giuntoli nel pre-partita: “Mertens rinnova? Per Mertens stanno parlando gli avvocati, credo sia praticamente scontato. Dries ha la volontà di rimanere! Come noi abbiamo voglia di tenerlo”. Un sospiro di sollievo per tutti i tifosi in apprensione circa il futuro del belga. Accostato a molte squadre, tra le quali anche l’Inter, Dries è stato messo di fronte ad una scelta. La mente o il cuore. Provare una nuova esperienza per rimettersi in gioco prima di appendere definitivamente le scarpette al chiodo, o restare nella sua amata squadra e dare il tutto e per tutto con indosso la maglia azzurra. Alla fine ha scelto il cuore, la sua città, la sua gente. Dries ha scelto di restare Ciro, il suo alter ego, il suo vero spirito napoletano.

Mertens a vita in azzurro

Il record di gol è il coronamento di un percorso che non terminerà di certo con l’addio al calcio giocato. Già da parecchio si vocifera di un futuro in azzurro, come dirigente del Napoli. Ma non finisce qui. Come riportato da numerose testate, Mertens avrebbe in mente un progetto molto più importante. Supervisionare il settore giovanile ed arricchirlo con talenti provenienti direttamente dal Belgio, la sua terra. Un’altra possibilità, ancora più concreta, riguarda un probabile futuro da allenatore. Magari proprio sulla panchina azzurra. È degli ultimi giorni, infatti, la notizia dell’iscrizione del belga al corso per diventare allenatori.

Una vita in azzurro, dunque, per il belga. Suo il gol che ha spedito il Napoli in finale di Coppa Italia contro la Juve, proprio quella rete da record numero 122. Proprio come un segno del destino, proprio come la certezza di quell’unico amico che sai, non ti tradirà mai, così Mertens non tradisce, mai. Dries Ciro Mertens non volterà mai le spalle a Napoli e il Napoli.

Angela Argenziano