Bargiggia: “Conte non può più essere definito un vincente”

Ad Antonio Conte non è andata proprio giù la sconfitta contro il Napoli in semifinale di Coppa Italia e si è sfogato a tal proposito ai microfoni della Rai nel post-partita. Il suo atteggiamento non è stato per nulla gradito da Paolo Bargiggia, che ha commentato così sui social:

“Non sono né anti Inter e nemmeno anti Antonio Conte ma un allenatore che guadagna un milione netto al mese, che si lamenta spesso nonostante sia tra i tecnici più accontentati dal suo club al mondo, non può più essere definito un vincente. E conviene meditare su certe scelte”.

