Napoli-Inter, Gattuso emozionato: il mister si commuove nel post-partita

Napoli-Inter, seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia, si è conclusa in pareggio sull’1-1. Gli azzurri, forti anche della rete segnata nel match di andata, volano in finale grazie al gol segnato da Dries Mertens. Una vittoria sentita da tutti, in special modo da mister Gattuso che negli ultimi tempi ha vissuto un periodo alquanto difficile. L’allenatore ha da poco perso la sorella, che si era sentita male solo qualche mese fa.

Le emozioni si sono sentite soprattutto nel finale, quando ai microfoni della Rai, mister Gattuso è commosso nel corso dell’intervista di rito.