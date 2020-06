NAPOLI INTER COPPA ITALIA – Napoli-Inter semifinale di ritorno di Coppa Italia: la partita è importantissima, fondamentale, e questo è ovviamente risaputo, ma va ricordato che verrà giocata senza tifosi presenti al San Paolo di Fuorigrotta. Eppure, quest’oggi sulle sue pagine, il noto quotidiano La Repubblica ha lanciato l’allarme: possibile una protesta ultras proprio fuori allo stadio, poiché non hanno gradito la ripresa del calcio italiano nelle condizioni attuali in cui versa il paese. Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

“Gli ultras del Napoli erano contrari alla ripartenza del calcio in queste condizioni e minacciano lo stesso di presentarsi fuori lo stadio, per protestare. Le forze dell’ordine (100 gli agenti in servizio) non consentiranno però assembramenti di alcun genere, al punto che saranno scaglionati in fasce orarie diverse perfino gli arrivi degli arbitri e dei giocatori delle due squadre“.