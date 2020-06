Koulibaly alla Rai: “Felici di essere in finale. Gattuso ci ha dato tanto da quando è arrivato, ci ha ridato autostima”

Subito dopo la fine della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, terminata per 1-1, che ha permesso l’accesso alla finale al Napoli contro la Juventus, per il risultato complessivo di 2-1, ha parlato ai microfoni della Rai il difensore azzurro Kalidou Koulibaly. Queste sono state le sue dichiarazioni:

LE PAROLE DI KOULIBALY ALLA RAI

“Partita cominciata male è ripresa benissimo. L’Inter è venuta qui per metterci in difficoltà, sapevamo sarebbe stata una gara difficilissima. Alla fine abbiamo portato la vittoria a casa e siamo contenti di poterci giocare la finale di Coppa“.

“Cos’è riuscito a darvi Gattuso da quando è arrivato a Napoli? Gattuso ci ha ridato tanta autostima da quando è arrivato sulla panchina del Napoli. Inizialmente soffrivamo tantissimo, oggi invece stiamo tutti benissimo. Sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare, ora abbiamo una partita difficilissima“.

“Stanno cambiando le cose, stiamo tornando a fare ciò che riuscivamo a fare già prima. Vogliamo offrire qualcosa a questi tifosi, vogliamo preparare per bene la finale. E ci faremo trovare pronti!“.

“Ora c’è la Juventus in finale. Segnasti un gol incredibile contro di loro. E poi l’ho segnato anche nella nostra porta, però (ride, ndr). Comunque sono contento di essere stato utile ai miei compagni quest’oggi. Voglio semplicemente fare del mio meglio per tutti coloro che credono sempre in me, ridandogli qualche risultato in cambio“.