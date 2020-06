HIGHLIGHTS NAPOLI INTER – Una partita importante quella di questa sera. Il ritorno in campo dopo la sosta a causa dell’emergenza coronavirus e una finale importante in palio, quella della Coppa Italia. Si partiva da un vantaggio di 1-0 per gli azzurri, che è stato poi fondamentale ai fini della qualificazione. Partita sbloccata da Eriksen e i primi brividi per gli azzurri, Mertens poi aggiusta il tiro segnando il gol del pareggio. Una rete fondamentale che non solo lo consacra primo marcatore della storia del Napoli, ma spedisce anche gli azzurri in finale contro la Juventus.

Napoli-Inter, Ospina ammonito nel finale: salterà la sfida contro la Juve

Gli azzurri, portandosi in pareggio contro l’Inter, si sono guadagnati l’accesso alla finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Ospina, tuttavia, non sarà presente nel gran finale. L’estremo difensore è stato ammonito negli ultimi dieci minuti di gioco per perdita di tempo e pertanto, essendo già diffidato, salterà l’ultimo turno.

Mertens sale a quota 122 gol, è record

Napoli-Inter, seconda semifinale di Coppa Italia, ha consacrato Dries Mertens come primo marcatore della storia del Napoli. Numero 122 per il belga che si posiziona al primo posto, superando di fatto Marek Hamsik.

Un curioso retroscena riportato nel corso della diretta su Rai 1, riguarda alcuni tifosi azzurri che si sono recati per l’occasione all’esterno del San Paolo. Al nuovo record di Mertens c’è stata una pronta esultanza, seguita da numerosi fuochi d’artificio per celebrare il nuovo traguardo dell’azzurro.

NAPOLI-INTER, IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina 7.5; Di Lorenzo 5.5, Maksimovic 7, Koulibaly 6.5, Hysaj 5; Elmas 5.5 (65′ F. Ruiz 6), Demme 6, Zielinski 5.5 (85′ Allan sv); Politano 6 (65′ Callejon 6), Mertens 7 (74′ Milik sv), Insigne 6.5 (85′ Younes sv). All. Gattuso 6.5.

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 5.5 (88′ Ranocchia sv), Bastoni 6; Candeva 6.5 (72′ Biraghi sv), Brozovic 5.5, Barella 6, Young 5 (72′ Moses sv); Eriksen 6.5 (88′ Sensi sv); Lautaro 5.5 (72′ Sanchez 6), Lukaku 6.5. All. Conte 6.5.

MARCATORI: 2′ Eriksen (I), 41′ Mertens (N)

AMMONITI: Young (I), De VriJ (I)