Gattuso alla Rai: “La finale la dedico alla mia famiglia e a mia sorella. Rinnovo? Penso a lavorare, non ai soldi. Questa squadra saprà togliersi degli sfizi”

Il Napoli approda in finale di Coppa Italia, da giocare contro i rivali di sempre, la Juventus, come nel 2012, il prossimo 17 giugno a Roma (ovviamente a porte chiuse). Pareggio interno per 1-1 con l’Inter, dopo lo 0-1 esterno dell’andata, al gol olimpico fortunoso di Christian Eriksen ha risposto un Dries Mertens da record!

Nel post-partita, ai microfoni della Rai, ha parlato il mister azzurro Rino Gattuso, che accede alla sua seconda finale di coppa nella carriera da allenatore, per i commenti finali sul match. Ecco quanto da segnalare:

LE PAROLE DI GATTUSO ALLA RAI

“Voglio ringraziare tutto il mondo del calcio e chi mi è stato vicino in questo periodo. Dedico questa finale alla mia famiglia e a mia sorella Francesca“.

“Un commento sulla tenuta difensiva del Napoli. Siamo una squadra con tantissima qualità e si vede. Oggi abbiamo provato ad essere ultra-offensivi, ci abbiamo lavorato in queste settimane, oggi non siamo riusciti ad esserlo sempre. Abbiamo regalato un gol ma comunque abbiamo risposto bene, siamo ripartiti da dove abbiamo finito 95 giorni fa“.

“Problemi nel primo tempo ad uscire palla al piede? Secondo me non abbiamo avuto problemi, siamo andati quattro volte da destra per giocare subito a sinistra, siccome l’esterno non andava bene su Hysaj. Siamo riusciti a uscire palla al piede“.

“Il Napoli è una squadra ‘convinta’. Convinta sì, l’abbiamo già detto a fine partita: i ragazzi sono di livello altissimo e con umiltà stanno dando il massimo. Continuando così riusciranno a togliersi tante soddisfazioni“.

“Rinnovo a breve? Mi conoscete, voglio vivere con tranquillità, non penso ai soldi. Io sono una persona che adora lavorare, soprattutto in questi contesti, con grandi giocatori da allenare“.

“Dopo il gol di Mertens non è cambiato nulla, ci siamo solo liberati un po’. Comunque abbiamo svolto in quest’assenza un lavoro strano: lavorare da casa, tornare e ritornare al campo. Siamo stati bravi io e il mio staff a fare meno danni possibili. Ma pensiamo anche a tutto ciò che ci circonda, a chi non ha superato il Covid e non ce l’ha fatta, alla distanza da mantenere“

“C’è un feeling particolare con Insigne? Ho un feeling buonissimo con tutti i giocatori. Pane e pane, vino e vino (ride, ndr). Per la qualità di questa rosa tutti perseguiamo obiettivi importanti, con questa squadra possiamo raggiungerli“.

“Seconda finale per Gattuso allenatore, come finirà? Ti rispondo mercoledì (ride, ndr). Ce la possiamo assolutamente giocare anche se sappiamo di affrontare una delle migliori squadre d’Europa e che dovremo dare tutto il nostro meglio“.