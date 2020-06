Rinnovo Callejon, possibile ribaltone: non è più scontato il suo addio. L’offerta di De Laurentiis

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo la riunione collettiva di ieri, il presidente De Laurentiis ha parlato con Gattuso delle varie questioni contrattuali. Il mister gli ha chiesto di dare priorità assoluta al rinnovo dei calciatori. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È ripartito il dialogo per il rinnovo di Josè Callejon. Qualche giorno fa il presidente lo aveva chiamato al telefono, poi ieri gli ha confermato l’offerta precedente: un biennale con lo stesso stipendio attuale. Non è ancora chiaro il futuro del numero sette azzurro, ma se non altro, il suo addio non è più scontato. Il fatto che non abbia ancora disdetto il suo appartamento non è un caso”.