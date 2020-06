Bild – Barcellona-Napoli e Juve-Lione potrebbero disputarsi in campo neutro: le ultime

Come riportato da Bild, il 17 giugno, data in cui si riuniranno i vertici UEFA, verranno decise date e luoghi in cui si disputeranno le restanti partite delle due competizioni continentali.

Il quotidiano sportivo informa che vi è la possibilità di veder disputare tutte le partite di Uefa Europa League in quattro stadi tedeschi: Veltins Arena di Gelsenkirchen, la Merkur-Spiel-Arena di Düsseldorf, il RheinEnergieStadion di Colonia e la Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg, ma arrivano notizie anche dal fronte della Champions League.

Lisbona sarà una delle mete favorite per ospitare quarti e semifinali di Uefa Champions League e secondo il quotidiano tedesco, sono aumentate anche le possibilità che le restanti partite da disputare degli ottavi di finale potrebbero giocarsi, in campo neutro, nella città portoghese.