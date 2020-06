Antonini: “Rino non molla mai un centimetro, entra nella testa dei calciatori. L’ha imparato da Ancelotti”

Luca Antonini, ex difensore del Milan ed ex compagno di squadra di Rino Gattuso, è intervenuto telefonicamente nel corso di Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni e quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rino è uno di quei mister che ha mantenuto la tempra di quando giocava: non molla mai un centimetro, sta dimostrando di essere un mister che sa il fatto suo e sa cosa vuole”.

“Rino entra nella testa dei ragazzi, è uno dei pregi che ha e questo è un valore che gli ha trasmesso Ancelotti. Carlo entrava nella testa dei giocatori, Rino fa lo stesso”.

“Sono sicuro che Rino possa essere una sorta di mental coach per i giocatori, specialmente dopo questo periodo di lockdown”.

“Sotto l’aspetto tecnico è logico che dovrà migliorare, per lui il Milan è stato un punto di partenza, non d’arrivo come per tanti e questo significa tanto”.