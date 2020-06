Napoli-Inter, bellissimo discorso di Gattuso alla squadra: “Non preoccupatevi di questo”

Il noto quotidiano di Napoli, Il Mattino, si è soffermato all’interno dell’edizione odierna sulla preparazione della sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Il n particolare il focus è sulle parole che Rino Gattuso ha voluto dire alla squadra in vista del big match di sabato sera. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso ed il suo vice Riccio stanno prestando molta attenzione ai carichi nel corso di questi allenamenti in vista della partita. Non vogliono rischiare affaticamenti muscolari in vista di una partita così importante. mister Gattuso in questi giorni sta parlando spesso alla squadra, facendo presente una cosa: all’interno dei 90′ minuti con l’Inter saranno racchiuse almeno due, se non tre partite differenti. Ci sarà un momento in cui la stanchezza incomberà e ci sarà bisogno di nuova freschezza , con i cambi che saranno determinanti. Ieri pomeriggio durante un discorso alla squadra, Gattuso lo ha ripetuto ancora una volta: ‘Non preoccupatevi di chi giocherà titolare, perchè sarà altrettanto importante chi entrerà dopo’. Viste le condizioni in cui si disputerà il match, è impossibile dargli torto”.