Chiellini: “Quando è arrivato Ronaldo sembrava il messia, come Maradona. È inutile nasconderci, devi giocare per lui”

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna del Corriere dello Sport. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Quando è arrivato Ronaldo sembrava fosse arrivato il messia, come è stato per Pelè e Maradona, così è per Messi e Cristiano. Solo presentandosi ci ha fatto alzare l’asticella, non a caso abbiamo fatto una stagione sensazionale per lo scudetto lo scorso anno. Quando nella tua squadra hai uno così, devi giocare per lui, è inutile nasconderci”.