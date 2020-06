COPPA ITALIA INTER – Giuseppe Marotta, l’amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Con l’ avvento di Conte la crescita si è notata, sul piano culturale e su quello sportivo. Adesso non bisogna porsi limiti, l’ asticella va alzata. Stiamo portando avanti la missione della proprietà Suning. Vogliamo vincere” sono le parole di Marotta in vista della ripartenza e pensando al futuro.

L’INTER VUOLE VINCERE LA COPPA ITALIA

Riguardo la Coppa Italia, in programma sabato sera, l’ad nerazzurro ha dichiarato: “La vediamo davanti a noi, anche se al momento un po’ da lontano. Dobbiamo cercare di prendere in mano quel trofeo”.

Scudetto? “Ho visto la squadra molto carica in allenamento, come il suo allenatore: mi ha fatto piacere. In un campionato così anomalo, può accadere di tutto. Conosciamo la forza degli avversari, ma dobbiamo avere ambizione. Poi serviranno circostanze favorevoli, come non avere infortuni nei momenti chiave“.