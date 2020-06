Ennesimo passaggio a vuoto per il rinnovo di Milik: accordo entro fine giugno oppure cessione all’estero

La Gazzetta dello Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti riguardanti il futuro di Arkadiusz Milik. Il futuro del polacco con la maglia azzurra sembra sempre più in bilico, visto il contratto in scadenza nel 2021 e l’assenza totale di accordi all’orizzonte. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Un altro passaggio a vuoto, questa volta però potrebbe essere l’ultimo, anche se Giuntoli ha posto la fine di giugno come termine per la discussione del rinnovo di Milik. La parti fanno fatica a ritrovarsi, il polacco sembra intenzionato ad andare via. Ha diversi estimatori in Premier League ed un suo approdo oltremanica sembra essere particolarmente probabile. De Laurentiis non è disposto a cederlo in Serie A per meno di 50 milioni di euro. L’unica disposta a coprire quella cifra è la Juventus, attraverso l’inserimento di contropartite tecniche. Al Napoli però interessa incassare la cifra cash, per poter reinvestire sul mercato. Se non si dovesse trovare un accordo, la sua cessione diventerebbe una certezza”.