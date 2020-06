NAPOLI FEMMINILE BARRA – In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Lello Carlino, presidente della Napoli Femminile. Ecco quanto evidenziato:

“Il campionato di Serie B è terminato, ogni ragazza è tornata a casa propria. Siamo in trepida attesa, penso che lunedì avremo una risposta. Al di là dei calcoli che faranno, saremo sempre primi. Non vinciamo sul campo, ma lo meritiamo.

Al Sud ci sono molti pregiudizi sul calcio femminile. Spesso ci troviamo a combattere con i genitori delle ragazze, in Europa ha già un buon seguito. È il calcio maschile di trent’anni fa: passione, lealtà sportiva, attaccamento alla maglia.

Napoli Calcio Femminile, la Serie A si gioca allo stadio si Barra

Stamattina sono stato allo stadio Caduti di Brema a Barra, sarà il nostro stadio. Grazie alla dottoressa Vaccaro, l’assessore Borriello ed il sindaco sono stati vicini al Napoli femminile. Per gli allenamenti saremo alla Schiana a Pozzuoli. Sono finalmente tranquillo per quanto riguarda le strutture, adesso stiamo guardando gli alloggi. A breve sarà disponibile un pallone per finanziaria la squadra, in vendita online, è piaciuto a tutti.

Serie A? Non mi piace perdere. La salvezza non è considerata, a me piace sognare, la squadra deve scendere in campo per vincere“.

