Sky – Tonali ha detto “sì” all’Inter, ma Cellino vuole scatenare l’asta!

Il nome di Sandro Tonali è ormai da mesi accostato alle maggiori big, italiane ed europee (tra cui anche il Napoli). Le pretendenti per il giovane classe 2000 non mancano: in pole c’è l’Inter (che avrebbe incassato anche il sì del giocatore),ma il presidente del Brescia vuole scatenare una vera e propria asta per lui!

Oggi Sky Sport ha fatto il punto della situazione: impossibile non parlare di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che fino a poco tempo fa sembrava finito nei radar della sola Juventus.

I bianconeri però sembrerebbero esser stati beffati dalla dirigenza nerazzurra che avrebbe già l’accordo con il giocatore, ma non con la società.

Ecco le parole di Dario Massara a riguardo: “Se dovessimo fare una griglia, l’Inter sarebbe sicuramente in vantaggio rispetto ad altri club. Il giocatore avrebbe piacere di rimanere in Italia, ma non c’è solo la società interista a seguirlo“.

(Cellino, ndr) ha parlato di Fiorentina, Napoli, City. Tutte squadre che si sono interessate al calciatore, così come la Juve. Ma al momento l’Inter è in vantaggio e avrebbe il «sì» del giocatore. Ma non sarà una trattativa semplice proprio per la volontà di Cellino di scatenare un’asta“.

Il Napoli, non ama partecipare alle aste per i giocatori, pertanto, potremmo definirlo fuori dai giochi attestata la volontà del Presidente del Brescia di voler scatenare il putiferio per Sandro Tonali.

Nonostante l’offerta di 40 milioni presentata a Cellino, il Brescia sembrerebbe comunque intenzionato a proseguire sulla via della cessione al maggior offerente.