FABIAN RUIZ NAPOLI – Quest’oggi il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, sulle sue pagine, ha rinnovato il discorso sulle voci di mercato riguardanti Fabian Ruiz. Il talentuoso centrocampista spagnolo, al Napoli dall’estate del 2018, arrivato dal Real Betis, è bramato da pressoché tutte le big europee. Le spagnole Barcellona e, in particolare, Real Madrid stravedono per lui, così come in Premier League mantengono i fari accesi Manchester City e anche il Liverpool.

Il 24enne fa gola un po’ ha tutti per quello che ha avuto modo di dimostrare in poco più di un anno e mezzo in maglia azzurra ma, proprio per questo, De Laurentiis e Rino Gattuso in primis vogliono far di tutto per trattenerlo. Ancora difficile dire se Fabian Ruiz farà parte ancora dell’immediato futuro azzurro: ad oggi, nulla lascerebbe pensare ad una sua cessione, ma bisogna tener conto delle volontà del giocatore di rimanere e delle possibili entrate di cui il club potrebbe beneficiare. Ecco quanto riassunto dalla nostra redazione:

FABIAN RUIZ NAPOLI, CONTINUA IL PRESSING SULLO SPAGNOLO

Fabian Ruiz (24), al Napoli dal 2018

“Fabian Ruiz continua a studiare da top player, potrebbe rappresentare un rinforzo di sicuro peso. A patto cioè che lo spagnolo possa perpetuare la sua avventura in azzurro, seguitando a far (molto) bene, mantenendosi sugli elevati standard che è stato in grado d’assicurare nelle prime due annate napoletane“.

“Su di lui continuano ad esserci più top club in agguato: e se il Barcellona e il Manchester City non l’hanno mai depennato dalle liste della “spesa”, l’interessamento Real (mai esauritosi e da considerare prevalente) pare stia ulteriormente montando“.

“Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo infatti, le Merengues non sarebbero disposte a sborsare i cento milioni, ma sarebbero disposti ad inserire nell’eventuale trattativa uno fra Luka Jovic e James Rodriguez (qui la notizia per approfondire)“.

“Un certo discorso relativo al prolungamento del contratto con scadenza nel 2023 c’è stato, ma i 180 milioni di clausola che il Napoli avrebbe voluto inserire nel nuovo contratto erano stati ritenuti eccessivi dall’entourage“.