Diego Costa condannato a 6 mesi di carcere per evasione fiscale: ma non andrà in galera

Diego Costa, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid accostato più e più volte in passato al Napoli, fa parlare di sé, stavolta, per i guai col fisco spagnolo.

La pena dei 6 mesi di reclusione, inflittagli per non aver dichiarato al fisco spagnolo gli introiti di 1,1 milione di euro derivanti dai diritti d’immagine di quando vestiva la maglia dei Blues, non verrà scontata in un penitenziario per lui.

Difatti, l’attaccante ha raggiunto un accordo che prevede il pagamento di una multa di 36.000 euro (a cui si aggiungono 507.000 euro ancora da restituire al fisco spagnolo), per evitare il soggiorno in carcere.

Un’altra volta, Diego Costa torna a far parlare di sé: stavolta però, non per le prestazioni sul campo.