Criscitiello insultato in diretta: “Vergognati, se il Napoli vince prendi il Maalox”

Nella giornata odierna, nel corso del programma televisivo Sportitalia Cafè, un tifoso napoletano è intervenuto in diretta telefonica e non le ha mandate a dire al collega Michele Criscitiello.

Nello specifico l’ospite ha chiesto: “Buonasera, volevo chiedere a Criscitiello, ma perché quando il Napoli vince prendi il Maalox? È vero quello che si dice in giro?”

“Negli anni hai sempre parlato male di Napoli e del Napoli, ti devi vergognare, tu sei di Avellino: dovresti essere più coerente coi tuoi corregionali”.

La risposta di Criscitiello non si è fatta attendere, il quale ha ribadito: “Secondo me tu hai bevuto troppo o hai problemi di testa”.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Mi dispiace, non per le offese al sottoscritto, perché quelle le prendiamo e le portiamo a casa, ma non credo si debba generalizzare.

“Come sempre ci sono milanesi giusti, milanesi sbagliati, napoletani giusti, napoletani sbagliati, avellinesi giusti e sbagliati e così via”.

Di seguito, il video intero:

📺 Tifoso del Napoli interviene in diretta ed insulta Criscitiello: “Prendi il Maalox quando il Napoli vince”👀 Ecco la risposta 👇🏻#Sportitalia#SiCafè Gepostet von Sportitalia TV am Donnerstag, 4. Juni 2020

